تنظرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من أحمد فتحي عبد الكريم، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، في انتخابات مجلس النواب 2025.

دفوع الهيئة الوطنية للانتخابات

وتمسكت الهيئة بدفعها بعدم قبول الطعن لعدم سلوك الطريق الوجوبي، استنادًا إلى المادة 54 من قانون الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، والتي تشترط تقديم تظلم إلى اللجنة العامة خلال 24 ساعة من إعلان الحصر العددي.

دفوع الطاعن

ومن جانبه، قدم الطاعن مذكرة أكد فيها أنه تقدم بتظلم أمام اللجنة الفرعية، واستلم إيصال رقم (1)، مشيرًا إلى أن أصل الإيصال تم تقديمه ضمن حافظة المستندات، بما يثبت استيفاء الإجراءات القانونية لقبول الطعن.

طلبات الطاعن

وطالب الطاعن بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض القرار المطعون فيه، وما يترتب عليه من آثار، وعلى رأسها إبطال العملية الانتخابية في الدائرة وإعادتها، على خلفية ما وصفه بمخالفات شابت العملية الانتخابية.

نتيجة الانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت فوز كل من أشرف سردينة، رمضان بطيئة، محمد حسين الحمامي، وهشام الرحماني، بمقاعد دائرة المنتزه أول في مجلس النواب.

