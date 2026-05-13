رصدت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من قيام مجموعة من الأشخاص باقتحام منزله والاعتداء على أسرته بالضرب، مما أسفر عن إصابتهم بحروق بالغة نتيجة استخدام "مادة حارقة" وسلاح أبيض في محافظة البحيرة اليوم الخميس.

إصابة أسرة كاملة بحروق وجروح

استقبلت إحدى المستشفيات الشاكي وزوجته وابنتيهما مصابين بحروق وجروح متفرقة في أنحاء الجسد. كشفت التحقيقات أن 5 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود وراء ارتكاب الجريمة، حيث تعمدوا استخدام "مادة كاوية" وسلاح أبيض للنيل من جيرانهم نتيجة خلافات سابقة نشبت بينهم بقلب دائرة المركز.

سقوط الجناة واعترافهم بالجريمة

تمكنت القوات الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهم وألقت القبض عليهم جميعاً وبحوزتهم السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. اعترف المتهمون بمواجهتهم بالتحريات بارتكاب الجريمة واستخدام المادة الكاوية للنيل من جيرانهم بسبب مشاحنات الجيرة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



