أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات الأعضاء بزيادة أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وأوضحت الغرفة، في الكتاب الدوري رقم 72 لسنة 2026، والذي حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن الزيادة جاءت بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بهدف معادلة الارتفاع في تكاليف التشغيل.

تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يوليو المقبل

أكدت الغرفة، أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من 1 يوليو 2026، وذلك بالنسبة لعروض الصوت والضوء بمناطق الكرنك وفيلة وأبو سمبل.

زيادة أسعار التذاكر للأجانب

بحسب الخطاب، تقرر رفع سعر تذكرة العرض العادي باللغات الأجنبية إلى 1100 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.

كما تمت زيادة سعر تذكرة العرض الخاص باللغات الأجنبية إلى 1250 جنيهًا بدلًا من 1150 جنيهًا.

توفير الترجمة مجانًا لجميع العروض

أشارت الغرفة، إلى استمرار توفير خدمة الترجمة مجانًا لجميع العروض المقدمة للزائرين.

أسعار العروض باللغة العربية

أوضحت الغرفة، أن سعر تذكرة العرض العادي باللغة العربية يبلغ 100 جنيه، فيما يصل سعر تذكرة العرض الخاص باللغة العربية إلى 125 جنيهًا.

ودعت الغرفة، شركات السياحة، إلى الإحاطة واتخاذ اللازم بشأن الأسعار الجديدة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.