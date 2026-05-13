الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، إذ يعمل على تنقية الدم من السموم، ويساعد في الهضم وتخزين العناصر الغذائية الضرورية، لكن هل تعرف أن هناك مشروبات طبيعية يمكن أن تعمل على دعم صحة الكبد؟.

ما فوائد الزنجبيل بالليمون للكبد؟

الزنجبيل بالليمون مشروب مفيد يجمع بين خصائص الزنجبيل المضادة للالتهاب وفوائد الليمون في تنظيف الكبد، كما يعزز التمثيل الغذائي ويقلل من الانتفاخ ويحسن عملية الهضم، بحسب موقع هيلث.

هل النعناع ينظف الكبد من السموم؟

مشروب النعناع ممتاز لتنشيط الكبد وتحسين الهضم، لاحتوائه على الزيوت الأساسية مثل المنثول والمنثون، التي تدعم إزالة السموم وتحسن تدفق العصارة الصفراوية.

ما دور الكركم في تحسين صحة الكبد؟

شاي الكركم غني بمضادات الأكسدة، خاصة الكركمين، ما يجعله من أفضل المشروبات لدعم الكبد وتنقيته، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من عسل النحل لزيادة قيمته الغذائية وتحلية طعمه.

هل ماء الحلبة ينظف الكبد؟

يساهم مشروب ماء الحلبة في تنظيف الكبد، وتحسين الهضم، والمساعدة في التحكم بالوزن، لاحتوائه على الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، وللحصول على أفضل النتائج، ينصح بتناوله قبل ساعة من النوم.

هل الشوفان بالقرفة مفيد للكبد؟

يمتاز الشوفان بغناه بالألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعله فعالا في تنظيف الأمعاء والكبد، وتزيد فعاليته عند نقعه في الماء الساخن مع ملعقة صغيرة من القرفة.

