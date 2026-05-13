إعلان

مباحث السويس تنهي مغامرة "حلاق السلاح الأبيض" بعد فيديو الاعتداء

كتب : علاء عمران

03:14 م 13/05/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة السويس.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة فور انتشار المقطع للوقوف على حقيقة المشاجرة وتحديد هوية المتورطين لضمان فرض الانضباط وتطبيق القانون.

كواليس مشاجرة "حلاق السويس"

تبين من الفحص تلقي قسم شرطة الجناين بالسويس بلاغاً من "عامل" مصاب بجروح متفرقة في أنحاء جسده، يتهم فيه "حلاقاً" يقطن بذات المنطقة بالتعدي عليه. أوضحت التحريات أن المتهم باغته بسلاح أبيض أثناء تواجد المجني عليه أمام محل سكنه، وذلك نتيجة خلافات قديمة ومتكررة بينهما بسبب الجيرة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهم بمواجهته بالتحريات بصحة الواقعة لذات الأسباب المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وباشرت النيابة العامة التحقيقات.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس النيابة العامة وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
أخبار المحافظات

"طمعت في الحلق الدهب".. سيدة تحاول خطف طفلة من سوق بالفيوم
البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
رياضة عربية وعالمية

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
نصائح طبية

5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى