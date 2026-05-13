كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام شخص بالتعدي على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بمحافظة السويس.

رصدت أجهزة المتابعة الأمنية الواقعة فور انتشار المقطع للوقوف على حقيقة المشاجرة وتحديد هوية المتورطين لضمان فرض الانضباط وتطبيق القانون.

كواليس مشاجرة "حلاق السويس"

تبين من الفحص تلقي قسم شرطة الجناين بالسويس بلاغاً من "عامل" مصاب بجروح متفرقة في أنحاء جسده، يتهم فيه "حلاقاً" يقطن بذات المنطقة بالتعدي عليه. أوضحت التحريات أن المتهم باغته بسلاح أبيض أثناء تواجد المجني عليه أمام محل سكنه، وذلك نتيجة خلافات قديمة ومتكررة بينهما بسبب الجيرة.

ضبط المتهم والسلاح المستخدم

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه، كما تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اعترف المتهم بمواجهته بالتحريات بصحة الواقعة لذات الأسباب المذكورة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله وباشرت النيابة العامة التحقيقات.



