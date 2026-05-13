قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، اليوم الأربعا، بمعاقبة متهم بقتل جاره وإحراق جثمانه بمنطقة العياط، بالإعدام شنقًا، وذلك حضوريًا وبإجماع آراء هيئة المحكمة، وبعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر أحمد، وعضوية المستشارين جودت ميخائيل قديس، وجمال أحمد حتة، ومحمد مصطفى جاد الكريم، وأمانة سر أحمد صبحي عباس وإسلام أشرف شحاتة.

تفاصيل الجريمة

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه "كريم أ" عمدًا مع سبق الإصرار، على خلفية خلافات نشبت بينهما بسبب ابتزاز المجني عليه للمتهم بفيديو مخل.

طعنات أثناء النوم

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بدافع الانتقام، وأعد سلاحًا أبيض لتنفيذ جريمته.

وأضافت التحقيقات أنه توجه إلى محل سكن المجني عليه، وما إن ظفر به منفردًا أثناء نومه، انهال عليه بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد، ما أسفر عن مقتله.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أشعل النيران في جثمان المجني عليه، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وطمس الأدلة.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه