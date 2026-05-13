إعلان

أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه

كتب : أحمد الباهي

04:05 م 13/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أسرته تناشد باستعادته
  • عرض 3 صورة
    الشاب المختطف من فيشا الكبرى بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعيش أسرة الشاب إسلام عادل سليم، 27 عامًا، حالة من الحزن والقلق الشديد بعد تعرضه للاختطاف وهو على متن ناقلة نفط من جانب قراصنة في الصومال، وسط مناشدات بسرعة التدخل لإنقاذه وإعادته سالمًا إلى أسرته.

وقال محمد شقيق الشاب، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن إسلام سافر للعمل يوم 16 فبراير الماضي، بحثًا عن فرصة لتحسين ظروف أسرته المعيشية، قبل أن يتعرض للاختطاف يوم 2 مايو الجاري أثناء وجوده على متن السفينة.

"سمعنا صوته بيستغيث"

وأضاف شقيقه أن الأسرة تلقت قبل نحو 6 أيام مكالمة قصيرة من إسلام، كان خلالها يستغيث بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها على متن السفينة.

وأوضح أن الطعام والشراب نفدا منذ أيام، كما توقفت أي مساعدات أو إمدادات تصل إليهم، مؤكدًا أنهم يعيشون تحت تهديد مستمر من المسلحين الذين يسيطرون على الناقلة.

وأشار إلى أن صوت شقيقه خلال المكالمة كان مليئًا بالخوف والانهيار، مضيفًا:"كان بيقولنا الحقونا.. إحنا مش عارفين نعيش".

مطالب بدفع فدية

وأكد شقيق الشاب المختطف أن المسلحين طالبوا بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عن الموجودين على متن السفينة، ما دفع الأسرة لإطلاق استغاثة لسرعة التدخل وإنقاذهم قبل تفاقم الأوضاع.

وأضاف أن الأسرة تعيش حالة من الرعب منذ اختفائه، خاصة في ظل انقطاع التواصل وعدم معرفة مصيره أو وضعه الصحي حتى الآن.

"كل حلمه يوفر حياة لبنته"

وأوضح محمد أن شقيقه يعمل فني ميكانيكي، ومتزوج منذ عامين، ولديه طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط، وكان يسعى لتوفير حياة كريمة لأسرته الصغيرة.

وأضاف:"إسلام كان كل همه يشتغل ويتعب علشان بنته ومستقبلها.. دلوقتي إحنا مش عارفين عنه أي حاجة غير صوته وهو بيستغيث".

استغاثة لإنقاذه

واختتم شقيقه حديثه: "إسلام نفسه يرجع يشوف بنته.. إحنا عايزينه يرجعلنا بالسلامة قبل ما يحصله أي مكروه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصومال المنوفية ناقلة نفط اختطاف سفينة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
رياضة عربية وعالمية

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
"السياحة" تُعلن زيادة أسعار عروض الصوت والضوء بداية من يوليو 2026
أخبار مصر

"السياحة" تُعلن زيادة أسعار عروض الصوت والضوء بداية من يوليو 2026
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
رياضة عربية وعالمية

البريميرليج على صفيح ساخن.. ماذا يحتاج مانشستر سيتي لخطف اللقب من أرسنال؟
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
نصائح طبية

5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى