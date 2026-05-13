يستضيف مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة حاسمة في الصراع مع أرسنال على لقب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 79 نقطة مع تبقي له مباراتين، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني مع تبقي له 3 مباريات.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

تقام مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في العاشرة مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في لقاء مؤجل من الجولة 31 في الدوري الإنجليزي.

صراع الدوري الإنجليزي.. هل يقتنص مانشستر سيتي اللقب؟

بعد فوز أرسنال على وست هام، أعاد المدفعجية صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز إلى خمس نقاط، بعد أن تقلص الفارق إلى نقطتين فقط، عندما فاز مانشستر سيتي على برينتفورد 3-0.

وجاء هذا الفوز خارج أرضه لفريق وست هام المتألق، الذي خاض ست مباريات متتالية دون هزيمة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت هذه أطول سلسلة مباريات دون هزيمة على أرضه منذ سلسلة 15 مباراة متتالية دون خسارة بين سبتمبر 2015 وأبريل 2016، حين كان يلعب مبارياته على ملعب أبتون بارك.

ويحتاج مانشستر ستي للفوز على كريستال بالاس ليقلص الفارق من جديد مع أرسنال إلى نقطتين، وفي هذه الحالة ستتبقى مواجهتان فقط لكل منهما، مانشستر يواجه تشيلسي وبورنموث، بينما يواجه أرسنال بيرنلي وكريستال بالاس.

وفي حالة تقلص الفارق بين مانشستر سيتي وأرسنال إلى نقطتين، سيحتاج سيتي للفوز في المباراتين المتبقيتين مع تعثر أرسنال في لقاء وحيد.

