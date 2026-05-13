قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بإدارة وتشغيل أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق "1xbet"، لجلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم.

اعترافات المتهم الرئيسي

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقر خلال مواجهته بأنه كان يدير 7 حسابات بصفته وكيلًا عن تطبيق المراهنات، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات مباشرة من القائمين على إدارة التطبيق من خارج البلاد. وأضاف أنه كان يتولى تنفيذ عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأشار المتهم في أقواله إلى استعانته بآخرين لمساعدته في إدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب عمولة من إجمالي العمليات المالية التي يتم تنفيذها.

اتهامات بمخالفة القانون

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين إدارة وتشغيل أنشطة مراهنات إلكترونية بالمخالفة للقانون، باستخدام وسائل وتقنيات إلكترونية لتحويل الأموال وتحصيلها لصالح التطبيق داخل البلاد.

