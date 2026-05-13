إعلان

حجز محاكمة 3 متهمين بإدارة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق "1xbet" للحكم

كتب : أحمد عادل

04:08 م 13/05/2026

المحكمة الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 3 متهمين، على خلفية اتهامهم بإدارة وتشغيل أنشطة مراهنات إلكترونية عبر تطبيق "1xbet"، لجلسة 20 مايو الجاري للنطق بالحكم.

اعترافات المتهم الرئيسي

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أقر خلال مواجهته بأنه كان يدير 7 حسابات بصفته وكيلًا عن تطبيق المراهنات، موضحًا أنه كان يتلقى تعليمات مباشرة من القائمين على إدارة التطبيق من خارج البلاد. وأضاف أنه كان يتولى تنفيذ عمليات السحب والإيداع وتحويل الأموال لصالح المتراهنين داخل مصر.

وأشار المتهم في أقواله إلى استعانته بآخرين لمساعدته في إدارة حركة التحويلات المالية عبر المحافظ الإلكترونية، مقابل حصولهم على نسب عمولة من إجمالي العمليات المالية التي يتم تنفيذها.

اتهامات بمخالفة القانون

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين إدارة وتشغيل أنشطة مراهنات إلكترونية بالمخالفة للقانون، باستخدام وسائل وتقنيات إلكترونية لتحويل الأموال وتحصيلها لصالح التطبيق داخل البلاد.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مراهنات إلكترونية المحكمة الاقتصادية المحافظ الإلكترونية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
أخبار المحافظات

أسرة مختطف على متن ناقلة النفط في الصومال تكشف تفاصيل آخر مكالمة معه
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
نصائح طبية

5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
رياضة عربية وعالمية

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
زووم

كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى