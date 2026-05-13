وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من الإرشادات والتنبيهات المهمة لحجاج السياحة، بالتزامن مع انطلاق رحلات الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة لموسم الحج الحالي، وذلك لضمان سهولة إجراءات السفر والوصول وتجنب أي معوقات داخل المطارات أو خلال الرحلات.

وأكدت الغرفة أن هذه التعليمات تأتي بالتزامن مع تطبيق السلطات السعودية لأول مرة منظومة "حاج بلا حقيبة"، والتي تستهدف تسهيل حركة الحجاج وتقليل التكدس بالمطارات.

غرفة السياحة: "التواجد بالمطار قبل الإقلاع بـ4 ساعات"

شددت الغرفة على أهمية التزام الحجاج بالتواجد بالمطارات المصرية قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بوقت كافٍ لا يقل عن 4 ساعات، لإنهاء إجراءات السفر والتفتيش والجوازات بسهولة، خاصة مع كثافة التشغيل خلال موسم الحج.

كما طالبت الحجاج بمراجعة جميع المستندات المهمة قبل التوجه إلى المطار، وفي مقدمتها جواز السفر والتأشيرة وتذكرة السفر، مع الاحتفاظ بصور إلكترونية من الأوراق المهمة على الهاتف المحمول.

غرفة السياحة: "حقيبة اليد تضم المستندات والأدوية والباور بنك"

أوضحت الغرفة، أهمية حقيبة اليد أو حقيبة الظهر المسموح بها داخل الطائرة، مؤكدة ضرورة الاحتفاظ بها للمستندات والأموال والكروت البنكية والهاتف المحمول والشاحن.

كما نصحت بوضع الباور بنك داخل الطائرة فقط وفق السعات المسموح بها، إلى جانب الأدوية الشخصية المصحوبة بروشتة طبية معتمدة، والسوائل بحد أقصى 100 مل لكل عبوة داخل كيس شفاف.

غرفة السياحة: "منع الأدوات الحادة والسوائل الزائدة داخل الطائرة"

أكدت الغرفة، حظر حمل أي سوائل تتجاوز الحد المسموح به، أو الأدوات الحادة مثل المقصات والموس والكتر، بالإضافة إلى المواد القابلة للاشتعال والولاعات داخل حقيبة اليد، التزامًا بإجراءات السلامة والطيران المدني.

غرفة السياحة: "حظر نقل مياه زمزم داخل الحقائب المشحونة"

فيما يتعلق بحقائب السفر الكبيرة، أوضحت الغرفة إمكانية اصطحاب الملابس وأدوات النظافة والأحذية والهدايا البسيطة غير القابلة للكسر، مع التأكيد على منع نقل المواد الخطرة أو القابلة للاشتعال أو بطاريات الليثيوم والأشياء الثمينة.

كما شددت على منع نقل عبوات مياه زمزم داخل الحقائب المشحونة.

غرفة السياحة: "تطبيق نظام حاج بلا حقيبة لتسهيل الحركة"

أشارت الغرفة إلى أن موسم حج 2026 يشهد تطبيق عدد من المستجدات، أبرزها خدمة "حاج بلا حقيبة"، والتي تستهدف شحن الأمتعة مباشرة إلى مقار إقامة الحجاج لتقليل الزحام بالمطارات.

أكدت ضرورة الالتزام بالأوزان والأحجام المحددة للحقائب، لأن أي زيادة قد تؤدي إلى رفض الحقيبة أو فرض رسوم إضافية على الحاج.

غرفة السياحة: "التزموا بالتعليمات والتنظيم الجيد للرحلة"

قدمت الغرفة عددًا من النصائح التنظيمية للحجاج، من بينها تجنب استخدام العطور أثناء الإحرام، وكتابة البيانات الشخصية بوضوح على جميع الحقائب، وتقسيم المتعلقات بشكل منظم بين حقيبة اليد وحقائب الشحن.

كما طالبت الحجاج بالالتزام الكامل بتعليمات المشرفين ومواعيد التحرك والتفويج بالمطارات والمشاعر المقدسة.

غرفة السياحة: "حظر المواد القابلة للاشتعال بحافلات الحج البري"

بالنسبة لحجاج الحج البري، شددت الغرفة على ضرورة حظر وجود أي مواقد كيروسين أو مواد قابلة للاشتعال داخل الأتوبيسات حفاظًا على سلامة الحجاج.

كما أكدت ضرورة اصطحاب روشتات طبية معتمدة للأدوية المدرجة ضمن جداول الممنوعات لتجنب أي معوقات أثناء التفتيش أو الدخول.

وأكدت غرفة شركات السياحة، على أن الالتزام بالتعليمات المنظمة والتجهيز الجيد للرحلة يسهمان في توفير رحلة آمنة ومريحة للحجاج، ويساعدان على أداء المناسك بسهولة ويسر.