بحماية قوات الاحتلال.. وزير إسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى المبارك

اقتحم وزير النقب والجليل الإسرائيلي يتسحاق فسرلاوف، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، إن اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك، يُعدّ ترجمة عملية لسياسة هذه الحكومة الساعية إلى تهويد الأقصى ومدينة القدس، وتكريس الاقتحامات الرسمية كأمر واقع، غير آبهة بأي تحذيرات أو قرارات أو نداءات دولية.

اقتحامات متكررة للأقصى

ونوهت الحركة، في بيان، أن هذه الاقتحامات المتكررة والمتصاعدة تترافق مع حملة تضييق وتنكيل واسعة بحق أهل القدس، تشمل اعتقال المرابطين والمرابطات وإبعادهم عن المسجد الأقصى، في محاولة لتفريغه من حاضنته الشعبية، تمهيدًا لتوسيع السيطرة عليه وتركه لقمة سائغة للمستوطنين.

وأضافت: "لن ينجح هذا النهج الاحتلالي في فرض معادلات جديدة أو تغيير هوية الأقصى وواقعه، فشعبنا الفلسطيني لن يفرّط في حقوقه ومقدساته، وسيواصل صموده وثباته وتحديه لكل إجراءات الاحتلال وغطرسته".

وحثّت الحركة الأمة العربية والإسلامية على بذل كل أشكال الدعم والإسناد لقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، داعية أبناء القدس والضفة والداخل المحتل إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، وتعزيز التواجد فيه وفي محيطه، والتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף (עוצמה יהודית) עלה הבוקר להר הבית לקראת יום ירושלים. pic.twitter.com/D0Ncv0iPoB — חזקי ברוך (@HezkeiB) May 13, 2026

إدانات عربية

من جانبها أدانت دولة قطر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وتعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم.

كما أدان الأردن، الأربعاء، استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين تحت حماية الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، واصفا في بيان له قيام وزير إسرائيلي باقتحام المسجد اليوم ودعواته التحريضية المدانة لمواصلة الاقتحامات والممارسات الاستفزازية؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتصعيدًا مُدانًا واستفزازًا غير مقبول يجب أن يتوقف فورًا.