الرئيس الأوغندي: أطلعت السيسي على رؤيتنا لدعم تربية الأسماك

كتب : وكالات

04:26 م 13/05/2026

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني والرئيس السيسي

قال الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إنه عقد اجتماعا وديا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار موسيفيني في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن المباحثات تناولت سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعات التجارة والتصنيع بالإضافة إلى ملفات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية.

تطوير قطاع الأسماك والتحول الاقتصادي

وأطلع الرئيس الأوغندي الرئيس السيسي على رؤية أوغندا في دعم تربية الأسماك على نطاق واسع، موضحا أن هذا التوجه يعد وسيلة حماية للأراضي الرطبة وأداة فعالة لخلق فرص عمل جديدة، مما يساعد الشعب الأوغندي على الانتقال من مرحلة الزراعة المعيشية إلى مرحلة الإنتاج التجاري.

التصنيع والطاقة

وناقش الرئيسان أهمية قطاعي الكهرباء والتصنيع في قيادة عملية التحول الاجتماعي والاقتصادي، واتفقا على أن تعزيز هذه المجالات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات دعم الاستقرار الإقليمي.

السلام الإقليمي والتعاون الأفريقي

وأكد الرئيسان على أهمية الحوار والتعاون الأفريقي كمنهج أساسي في حل النزاعات وضمان السلام، مشددين على ضرورة تنسيق المواقف المشتركة بما يخدم مصالح القارة الأفريقية ويعزز من روابط الأخوة الممتدة بين مصر وأوغندا.

