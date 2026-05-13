أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، متضمنة إضافة بند جديد خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، مع الإبقاء على معظم أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام الحالي.

جهاز تنظيم الكهرباء: "زيادة تعريفة الشريحة الأعلى استهلاكًا"

أوضح الجهاز أن الشريحة التي يزيد استهلاكها على 1000 كيلووات/ساعة سيتم احتسابها بسعر 258 قرشًا للكيلووات، دون تطبيق نظام التدرج السابق للشرائح.

كما تقرر احتساب استهلاك الكهرباء في العدادات الكودية بسعر 274 قرشًا للكيلووات، وسط مطالبات بإعادة النظر في قرار توحيد أسعار هذه العدادات.

زيادات جديدة لتعريفة مترو الأنفاق والري والمياه

تضمنت الأسعار الجديدة رفع تعريفة الكهرباء الخاصة بمترو الأنفاق من 110 قروش إلى 189 قرشًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 72%.

كما ارتفعت أسعار الكهرباء الخاصة بالري إلى 255 قرشًا بدلًا من 128.3 قرشًا بنسبة زيادة 99%، فيما زادت تعريفة شركات المياه إلى 255 قرشًا بدلًا من 143 قرشًا بنسبة 78%.

أما باقي المشتركين، فقد أصبحت التعريفة الجديدة 255 قرشًا بدلًا من 138 قرشًا بنسبة زيادة بلغت 85%.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل

جاءت أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة للقطاع المنزلي على النحو التالي:

من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.

من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.

من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.

من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.

من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.

أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه.

وزارة الكهرباء: "مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية"

وفي السياق ذاته، بدأت وزارة الكهرباء منذ أيام مراجعة وفحص ملفات العقارات التي تم تركيب عدادات كودية لها، بهدف تحديث البيانات والتأكد من مطابقتها للوضع القانوني للعقارات.

الكهرباء: "فلترة منظومة العدادات الكودية"

تهدف المراجعة إلى تدقيق البيانات وضمان محاسبة المشتركين بعدالة وشفافية، إلى جانب تحديث أوضاع العقارات والوحدات المسجلة بالشبكة القومية للكهرباء.

وأكدت الوزارة أن المراجعة تشمل "فلترة" منظومة العدادات الكودية وتصحيح الأوضاع المتعلقة بتركيب العدادات في المباني الرسمية.

وزارة الكهرباء: "لجان فنية لمطابقة البيانات بالحالة الواقعية"

أوضحت الوزارة أن لجانًا فنية وإدارية بدأت أعمال الفحص، من خلال مطابقة الأوراق المقدمة لشركات توزيع الكهرباء مع الحالة الواقعية للعقارات على الأرض، لضمان دقة البيانات وسلامة الإجراءات.