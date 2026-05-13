وافقت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من محامي الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة.

وحددت المحكمة جلسة 9 يونيو المقبل للحكم في الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المحلة بالغربية.

تفاصيل الطعن على دائرة المحلة بالغربية

وكان الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة، قد أقام طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز كل من إبراهيم الديب وعمرو السعيد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات بدائرة المحلة الكبرى.

اقرأ أيضا

ذهب لحل خلاف ابنته فعاد جثمانا.. تفاصيل مأساة أب في الهرم

تزوج الأم بتذكرة "آيس" و واقع ابنتها في غرفة واحدة.. "شياطين بولاق" في انتظار عشماوي

الداخلية: مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات وأسلحة بـ111 مليون جنيه