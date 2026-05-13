محكمة النقض: إعادة فرز صناديق المحلة في طعن انتخابات النواب والحكم 9 يونيو

كتب : أحمد عادل

01:40 م 13/05/2026 تعديل في 02:04 م

محكمة النقض

وافقت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، على الطلب المقدم من محامي الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بإعادة فرز صناديق الاقتراع الخاصة بالدائرة.

وحددت المحكمة جلسة 9 يونيو المقبل للحكم في الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة دائرة المحلة بالغربية.

تفاصيل الطعن على دائرة المحلة بالغربية

وكان الدكتور شوقي سعيد، المرشح السابق بدائرة مركز المحلة، قد أقام طعنًا على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز كل من إبراهيم الديب وعمرو السعيد بعضوية مجلس النواب عن الدائرة.

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة، وإعادة الانتخابات بدائرة المحلة الكبرى.

محكمة النقض انتخابات النواب المحلة الكبرى الغربية

قمة ترامب وشي: ما هي أوراق القوة والضعف في لقاء الزعيمين؟
