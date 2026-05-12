تحولت عدة منشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية إلى محور اهتمام واسع، بعدما تضمنت اتهامات مباشرة بتقاعس الأجهزة الأمنية عن تنفيذ أحكام قضائية، إلى جانب شكاوى من تهديدات وتشهير وخلافات أسرية متشابكة.

وبتحركات سريعة، كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة الوقائع الثلاث، لتظهر تفاصيل مختلفة عما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا.

فيديو استغاثة فتاة

في الواقعة الأولى، تداول مستخدمون مقطع فيديو لفتاة تستغيث لتنفيذ حكم قضائي صادر ضد والدها بشأن متجمد نفقة، مع اتهام الأجهزة الأمنية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبالفحص، تبين أن الخلافات تعود لانفصال الأب عن والدتها، وأن الحكم تم تنفيذه بالفعل عقب ضبط الأب وسداده متجمد النفقة، مع أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعاية ابنتيه. المفاجأة جاءت باعتراف صاحبة المنشور بأن ادعاءها بشأن تقاعس الأمن كان غير صحيح، وأنها لجأت إليه فقط لجذب الانتباه لشكواها.

لكن القصة لم تتوقف هنا، إذ شهدت تطورًا جديدًا بعدما تقدمت والدة الفتاة ببلاغ ضد طليقها تتهمه فيه بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل بسبب الخلافات العائلية المستمرة. وتم ضبطه، بينما تبادل الطرفان الاتهامات أمام جهات التحقيق.

استغاثة أم في الإسكندرية

وفي الإسكندرية، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور آخر لسيدة اتهمت طليقها الأجنبي بالتشهير بها وحرمانها من رؤية طفلتهما، إضافة إلى الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية. وبعد تحديد هويتها وسماع أقوالها، تم ضبط الزوج السابق الذي أقر بوجود خلافات أسرية حادة بينهما انتهت بالانفصال.

فيديو كفر الشيخ

أما في كفر الشيخ، فقد أثار مقطع فيديو لسيدة تستغيث من تهديدات تعرضت لها وأسرتها تفاعلًا واسعًا، بعدما أكدت أن أقارب لها يحاولون إجبارها على التنازل عن قضية جنائية. وكشفت التحريات أن الواقعة مرتبطة بحكم قضائي بالسجن لمدة 5 سنوات صادر ضد أحد أقارب المشكو في حقهم، بعد اتهامه بالتسبب في عاهة مستديمة لنجلها إثر خلافات جيرة ولهو أطفال. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين المذكورين، الذين نفوا الاتهامات المنسوبة إليهم.

وأكدت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع الثلاث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف كافة الملابسات.

