كشفت تحريات مباحث الإسكندرية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من سرقة شخص لمحتويات منزله.

لص الإسكندرية

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 أبريل المنقضي تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من شخص باكتشافه سرقة جهاز لاب توب من داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط جهاز الـ "لاب توب" المستولى عليه.



فيديو استعراض الدراجات النارية

فيما كشفت مباحث القاهرة ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر قاطنى سكان أحد المناطق من قيام قائدى الدرجات النارية بأداء حركات استعراضية مستخدمين محدثات صوت بالدراجات النارية.

سقوط المتهمين

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدارجات النارية الظاهرة بمقطع الفيديو وقائديها 3 أشخاص "أحدهم لا يحمل رخصة قيادة وتسيير". وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتركيبهم "شكمان" محدث صوت فى إطار الاستعراض.

