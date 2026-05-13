إعلان

بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

كتب : دينا خالد

01:11 م 13/05/2026 تعديل في 01:34 م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر تبكير صرف معاشات شهر يونيو المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار توجه الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

صرف المعاشات عبر البنوك والبريد وماكينات الـATM بدءًا من 24 مايو

أوضح جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة إجراءات الصرف وتجنب التكدسات.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة القومية للتأمين معاشات يونيو عيد الأضحي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مخاطر إعادة تسخين القهوة.. كيف تؤثر على المعدة؟
نصائح طبية

مخاطر إعادة تسخين القهوة.. كيف تؤثر على المعدة؟
متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أخبار مصر

متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
قبل محاكمته عسكرياً في 26 مايو.. تعرّف على خطط فضل شاكر للعودة
زووم

قبل محاكمته عسكرياً في 26 مايو.. تعرّف على خطط فضل شاكر للعودة

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026
مدارس

للمعلمين.. شروط الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادات العامة 2026

ما الفرق في القيمة الغذائية بين لحوم العجول والغنم والماعز والضاني؟
نصائح طبية

ما الفرق في القيمة الغذائية بين لحوم العجول والغنم والماعز والضاني؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى