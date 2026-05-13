بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

قالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقرر تبكير صرف معاشات شهر يونيو المقبل قبل عيد الأضحى المبارك، في إطار توجه الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين، وتمكينهم من صرف مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.

صرف المعاشات عبر البنوك والبريد وماكينات الـATM بدءًا من 24 مايو

أوضح جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 مايو 2026، عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة إجراءات الصرف وتجنب التكدسات.