زوج المنوفية يشوه وجه "حماته" بدم بارد ويسقط في قبضة الأمن

كتب : علاء عمران

03:21 م 13/05/2026

إصابة ربة منزل بجرح قطعي بعد اعتداء بسلاح أبيض

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر سيدتين من قيام شخص بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابة إحداهما بالمنوفية اليوم الأربعاء.

تلقى مركز شرطة قويسنا بلاغاً من ربة منزل مصابة بجرح قطعي بالوجه وكريمتها، يفيد بقيام زوج الأخيرة بالتعدي عليهما بالضرب نتيجة خلافات عائلية نشبت بينهم بقلب دائرة المركز.

كواليس إصابة سيدة بسلاح أبيض

أوضحت التحريات أن المتهم استهدف زوجته ووالدتها نتيجة مشاحنات أسرية متفاقمة، مما دفعه لاستخدام آلة حادة "سلاح أبيض" لإرهابهما. أسفر الاعتداء عن إصابة والدة زوجته بجرح قطعي غائر في الوجه، بينما نجت الابنة من إصابات بليغة، وقام المتهم عقب ارتكاب جريمته بمحاولة الهرب وإخفاء أداة التعدي بعيداً عن أعين رجال المباحث.

ضبط المتهم واعترافه بالجريمة

نجحت القوات الأمنية في تحديد مكان المشكو في حقه وإلقاء القبض عليه في مأمورية سريعة. اعترف المتهم بمواجهته بالتحريات بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وأقر بقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم عبر إلقائه في أحد المصارف المائية القريبة من موقع الحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.


