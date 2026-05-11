قضت دائرة الإثنين "ه" بمحكمة النقض، برفض الطعن رقم 12147 لسنة 94 ق، المقدم من "محمد.س" على حكم إدانته بالإعدام في واقعة اتهامه بقتل الطفلة الرضيعة "جانيت" (سودانية)، والتخلص من جثتها في مقلب قمامة عقب اغتصابها بعد خطفها من أمام شقة الجيران حال لهوها مع الصغار، ليصبح حكمًا نهائيًا بات غير قابل للطعن.

وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري -الغير ملزم للمحكمة - برفض الطعن المقدم من الطعين وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمتي أول وثان درجة، كون المتهم ثبت بحقه واقعة القتل بقصد اغتصاب الطفلة الرضيعة بعد خطفها.

وقضت الدائرة "6" مستأنف جنايات مدينة نصر بالتجمع الخامس، بجلسة 19 أبريل 2025، بإجماع الآراء بمعاقبة "م.س" بقتل الطفلة الرضيعة "جانيت" بمدينة نصر والتخلص من جثتها بمقلب قمامة بالقرب من مسكنها بعد خطفها وهتك عرضها، بالإعدام شنقًا وذلك بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في قرار الإعدام.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً وموضوعًا، وأيدت الدائرة قرار محكمة أول درجة والمُدان فيه الجاني بالإعدام شنقا.

الطب النفسي: الجاني لا يعاني من أي خلل

وكشف التقرير الطبي عن مفاجأة جديدة في القضية، إذ تبين أن المتهم "محمد.س" لا يعاني من أي أمراض، وأن قواه العقلية سليمة، حيث بين التقرير أن نسبة وعي وإدراك المتهم 95 % وهو مسؤول عن تصرفاتها.

3 اتهامات تضع الجاني على طبلية عشماوي

ووجهت النيابة العامة للمتهم "م. س" في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، 3 اتهامات أولاها؛ خطف المجني عليها "جانيت" وثانيها؛ هتك عرضها و وثالثها؛ قتلها عمدًا.

وأحالت النيابة العامة، المتهم بقتل الطفلة "جنيت جمعة" -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.

صرخة انتهت بخنق خوفا من الفضيحة

وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

