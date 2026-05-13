أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، في اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من وقائع نصب على مواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج، إلى جلسة 17 يونيو المقبل، لحضور المتهم من محبسه.

اتهامات بغسل الأموال

وتواجه النيابة المتهم باتهامات تتعلق بغسل الأموال الناتجة عن جرائم نصب واستيلاء على أموال مواطنين، أوهمهم بقدرته على استيراد سيارات بأسعار مميزة، قبل أن يتعثر في تسليمها.

أحكام سابقة ضد المتهم

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس المتهم 3 سنوات في كل قضية، بإجمالي أحكام وصلت إلى 360 سنة، على خلفية اتهامه بالنصب وتحرير شيكات دون رصيد.

رفض المعارضة الاستئنافية

كما رفضت محكمة جنح القاهرة الجديدة المعارضة الاستئنافية المقدمة من المتهم، وأيدت حبسه 3 سنوات في 10 قضايا مختلفة، بإجمالي 30 سنة.

قضايا نصب وشيكات بدون رصيد

وفي قضية أخرى، عاقبت المحكمة المتهم بالحبس 3 سنوات لتحريره شيكًا دون رصيد، مع كفالة مالية قدرها 400 ألف جنيه.

كما سبق لمحكمة جنح التجمع الخامس أن قضت بحبسه سنتين مع الشغل، وكفالة 300 ألف جنيه، في إحدى قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

