إعلان

بشرط التوصل إلى هدنة.. إيطاليا تعلن إرسال كاسحات ألغام قرب الخليج

كتب : محمد جعفر

02:31 م 13/05/2026

علم ايطاليا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت إيطاليا، الأربعاء، عزمها إرسال سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في إطار الاستعدادات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع ربط تنفيذ المهمة بتحقيق هدنة دائمة ومستقرة في المنطقة.

شرط برلماني قبل النشر

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أمام البرلمان إن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تُنفذ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين الإيطاليين.

وأوضح كروزيتّو أن وقف إطلاق النار الحالي لا يُعد كافياً بالنسبة لروما، مؤكداً أن الشرط الأساسي لنشر القوات يتمثل في التوصل إلى "هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة"، مشيراً إلى أن الأفضل يتمثل في تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

تموضع تدريجي للسفن

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق عدة أسابيع، موضحاً أن بلاده بدأت بالفعل عملية "تموضع مسبق" للسفن عبر نشرها أولاً في شرق البحر المتوسط، ثم نقلها لاحقاً إلى البحر الأحمر.

توتر متواصل في مضيق هرمز

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، بعدما أغلقت إيران فعلياً الممر البحري الحيوي عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في 28 فبراير الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيطاليا مضيق هرمز كاسحات ألغام البحر الأحمر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
رياضة محلية

شرط من اللاعب.. الأهلي يخطر أول المعارين بالعودة للفريق
5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
نصائح طبية

5 مشروبات طبيعية تنظيف الكبد من السموم
الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
علاقات

الحظ يبتسم لهؤلاء الأبراج في النصف الثاني من 2026.. هل أنت منهم؟
20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
اقتصاد

20 عملة تتصدر قائمة الأجمل عالميًا في 2026
كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو
زووم

كيف استقبل محمد صلاح أبناء تامر حسني؟ - فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى