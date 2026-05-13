أعلنت إيطاليا، الأربعاء، عزمها إرسال سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في إطار الاستعدادات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، مع ربط تنفيذ المهمة بتحقيق هدنة دائمة ومستقرة في المنطقة.

شرط برلماني قبل النشر

وقال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو أمام البرلمان إن أي مهمة محتملة في مضيق هرمز لن تُنفذ إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المشرعين الإيطاليين.

وأوضح كروزيتّو أن وقف إطلاق النار الحالي لا يُعد كافياً بالنسبة لروما، مؤكداً أن الشرط الأساسي لنشر القوات يتمثل في التوصل إلى "هدنة حقيقية وموثوقة ومستقرة"، مشيراً إلى أن الأفضل يتمثل في تحقيق سلام دائم بالمنطقة.

تموضع تدريجي للسفن

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أن وصول كاسحات الألغام إلى المنطقة سيستغرق عدة أسابيع، موضحاً أن بلاده بدأت بالفعل عملية "تموضع مسبق" للسفن عبر نشرها أولاً في شرق البحر المتوسط، ثم نقلها لاحقاً إلى البحر الأحمر.

توتر متواصل في مضيق هرمز

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات في مضيق هرمز، بعدما أغلقت إيران فعلياً الممر البحري الحيوي عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضدها في 28 فبراير الماضي.