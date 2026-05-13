تصدر اسم كلا من الفنان أحمد العوضي والفنانة يارا السكري تريند محرك البحث "جوجل"، خلال الأيام الماضية، بعد تداول أنباء عن ارتباطهما.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم أحمد العوضي بـ يارا السكري، إذ سبق أن انتشرت شائعات حول وجود علاقة بينهما، خاصة بعد تعاونهما في مسلسل "علي كلاي"، الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026 وحقق نجاحًا واسعًا وقت عرضه.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" 20 صورة تجمع أحمد العوضي ويارا السكري، بعد تصدرهما التريند.

أعمال ينتظرها أحمد العوضي

يواصل الفنان أحمد العوضي مشاركة جمهوره كواليس تصوير فيلمه السينمائي الجديد "شمشون ودليلة"، المقرر طرحه قريبا ضمن موسم عيد الأضحى 2026.

والفيلم من قصة محمود حمدان، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد العوضي ومي عمر، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن.

أعمال تستعد لها يارا السكري

ومن ناحية أخرى، تنتظر الفنانة يارا السكري عرض فيلم "صقر وكناريا"، الذي تشارك في بطولته إلى جانب الفنان شيكو ومحمد إمام، والمقرر طرحه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2026.

