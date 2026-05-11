ماسورة وكرباج وزجاجات فارغة.. تفاصيل مشاجرة بين جيران بالإسكندرية | فيديو

كتب : علاء عمران

12:07 م 11/05/2026

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من تعدي مالك مقهى وأشقائه عليها وعلى أسرتها بالضرب في محافظة الإسكندرية.

بداية الواقعة

وقالت الوزارة في بيانها إنه بتاريخ 7 من الشهر الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، نتيجة خلافات جيرة بينهما.

أطراف المشاجرة

وتبين أن الطرف الأول يضم والدة وشقيق السيدة القائمة على النشر، بينما يضم الطرف الثاني مالكي مقهى ومالك محل في ذات المنطقة.

أدوات مستخدمة في الاعتداء

وأوضحت التحريات أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وعُثر بحوزة الطرف الثاني على أدوات مستخدمة في التعدي، شملت ماسورة حديدية وكرباج وزجاجات فارغة.

اعترافات وضبط المتهمين

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة خلافات سابقة حول الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

