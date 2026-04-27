شهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق بالجيزة، اليوم الاثنين، حادثًا مروعًا كاد أن ينتهي بمأساة، نتيجة تصادم سيارة ملاكي (أوبر) مع سيارة سوزوكي.

تفاصيل الحادث

أسفر الحادث عن تحطم السيارة الملاكي، وإصابة عدد من الركاب بإصابات متفرقة، فيما نجا السائق من الموت بأعجوبة. وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية.

إعادة الحركة المرورية

كما تم رفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

اقرأ أيضا:

