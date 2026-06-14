كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن الحصيلة النهائية لحادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب المحافظة، مساء الأحد.

رعب بترعة المريوطية

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن سيارة ملاكي تقل 7 أشخاص قادمين من مركز الصف في طريقهم إلى الهرم سقطت بالترعة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير.

حصيلة الضحايا

أوضح المصدر خروج مصاب وحيد بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة -دون نقله للمستشفى- مشيرا إلى استخراج 6 جثث بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

تحرك مجلس المدينة

وانتشل مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة وعززت قوات الشرطة انتشارها بموقع الحادث تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

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