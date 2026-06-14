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الأهلي يحسم الصفقة الأولي في الصيف.. مصراوي يكشف التفاصيل

كتب : رمضان حسن

01:34 م 14/06/2026

عصام سراج الدين

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يسابق النادي الأهلي، الزمن من أجل حسم 5 صفقات للفريق الكروي الأول وذلك من أجل العودة إلي الوقوف علي منصات التتويج بعد تحقيق موسم "صفري" ترتب عليه رحيل الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.

وكشف مصدر في الأهلي، أن ناديه حصل رسميًا علي توقيع علي محمود لاعب وسط فريق إنبي وذلك لمدة خمس مواسم تمهيدًُا لضمه لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الكروي المقبل.

جلسة الشريعي وسراج تحسم الصفقة

وكان عصام سراج مدير إدارة التعاقدات بالأهلي، قد عقد مؤخرًا جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي تم فيها الحديث عن رغبة القلعة الحمراء في ضم اللاعب علي محمود في ظل القناعة التامة بما قدمه مع الفريق البترولي طوال الموسم الماضي.

وقال المصدر لـ مصراوي : النادي الأهلي حصل في الساعات الماضية علي توقيع اللاعب علي محمود وذلك بعد السماع لمطالب نادي إنبي لبيع اللاعب والتي تمثلت في الحصول علي 50 مليون جنيه "كاش" واستعارة لاعب أو إثنين من شباب القلعة الحمراء.

توقيع لاعب انبي للأهلي جاء بعد اتفاق الناديين

أضاف: حصول الأهلي علي توقيع اللاعب إجراء طبيعي بعد أن أبدي إنبي ترحبيه ببيع اللاعب وكذلك ترحيب الأهلي بمطالب النادي البترولي وبالتالي هناك شبه إتفاق علي كافة الأمور بين الناديين.

وأوضح: الأهلي عرض علي محمود علي المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد ، وأشاد عموتة باللاعب وبقدراته وشجّع النادي علي التحرك سريًعا لضمه.

ويرغب الأهلي في تعويض رحيل المالي أليو ديانج لاعب الوسط الذي انهي علاقته رسميًا بالفريق من أجل خوض تجربة احترافية جديدة في الغالب ستكون بين صفوف نادي فالنسيا الإسباني.

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