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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المغرب أمام نظيره البرازيلي، اليوم الأحد في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة للمرة الأولى في التاريخ، وهم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك".

مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026، أوقعت المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، كل من: "البرازيل، المغرب، هايتي وإسكتلندا".

ويحتل المنتخب المغربي حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين عن المتصدر منتخب إسكتلندا صاحب الثلاث نقاط.

وكان منتخب إسكتلندا نجح في تحقيق الفوز على حساب هايتي اليوم، بهدف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة.

موعد مباراة المغرب المقبلة في كأس العالم 2026

ويستعد منتخب المغرب لملاقاة نظيره الاسكتلندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس العالم.

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