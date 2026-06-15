أعلن نادي جامعة حلوان عن فتح باب التسجيل في "العضوية العاملة" لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي للنادي، وذلك في إطار حرصه على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي يقدمها النادي لأعضائه.

وأوضح الدكتور أحمد فاروق أن الاشتراك في العضوية العاملة يتيح للأعضاء الاستفادة من مختلف المرافق والخدمات المتاحة، بما يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية وتوفير بيئة ترفيهية وخدمية متكاملة للعاملين بالجامعة.

أشار إلى أن رسوم الاشتراك تختلف وفقًا للمسمى الوظيفي وصافي الراتب الشهري، وذلك وفقًا للجدول المعتمد، كما تم إتاحة أكثر من وسيلة للسداد لتيسير الإجراءات، حيث يمكن السداد نقدًا أو من خلال نظام التقسيط بالتعاون مع بنك مصر.

وأعلن النادي أن رسوم استمارة التقديم تبلغ 250 جنيهًا، داعيًا الراغبين في الاشتراك إلى زيارة مقر النادي للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال إجراءات العضوية، أو التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم مزيد من المزايا والخدمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة المختلفة التي ينظمها النادي على مدار العام.

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