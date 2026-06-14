حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بالقرب من كوبري أبو صير جنوب محافظة الجيزة، وغرق مستقليها باستثناء حالة إصابة.

الضحايا هم: يحيى حلمي 53 عاما، وابنيه "أحمد 17 عاما" و"مالك 10 أعوام" إضافة إلى محمود إسماعيل 47 عاما، محمد سعيد 36 عاما وابنه سعيد 6 أعوام، أما الناجي الوحيد محمد يحيى حلمي مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس فضل عن مصاب من الأهالي يدعى "عصام.م." 65 عاما، إثر ارتفاع السكر.

اللقطات الأولى من موقع الحادث رصدت لحظة استخراج السيارة المنكوبة التي تحولت إلى قطعة خردة شهدت على اللحظات الأخيرة في حياة أسرة كاملة قادمة من إحدى المناسبات بمركز الصف جنوب الجيزة.

تفاصيل حادث ترعة المريوطية

في وقت سابق، قال مصدر أمني في تصريحات لمصراوي إن سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم "م ن س 847" تقل أسرة كاملة -تضم أب وأم و5 أطفال- قادمين من مركز الصف في طريقهم إلى الهرم سقطت بالترعة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير.

الحصيلة النهائية لحادث الجيزة

أوضح المصدر خروج مصاب وحيد بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة -دون نقله للمستشفى- مشيرا إلى استخراج 6 جثث بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

تحرك الشرطة والنيابة

وانتشل مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة وعززت قوات الشرطة انتشارها بموقع الحادث تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

وتم إيداع جثامين الوفيات الست ثلاجة مستشفى البدرشين فيما يخضع أحد الأهالي للعلاج إثر تدهور حالته الصحية لإصابته بغيبوبة السكري.

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