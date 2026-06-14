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مصدر أمني: أسرة من أب وأم و5 أطفال ضحايا حادث ترعة المريوطية

كتب : محمد شعبان

10:58 م 14/06/2026 تعديل في 11:31 م

موقع حادث سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالجيزة

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كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة بحادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب المحافظة، مساء الأحد.

الموت غرقا في ترعة المريوطية

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن سيارة ملاكي تحمل لوحة معدنية رقم "م ن س 847"تقل أسرة كاملة -تضم أب وأم و5 أطفال- قادمين من مركز الصف في طريقهم إلى الهرم سقطت بالترعة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير.

الضحايا أسرة كاملة

أوضح المصدر خروج مصاب وحيد بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة -دون نقله للمستشفى- مشيرا إلى استخراج 6 جثث بعد فشل محاولات الإنعاش القلبي.

انتشال السيارة المنكوبة

وانتشل مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة وعززت قوات الشرطة انتشارها بموقع الحادث تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

وتم إيداع جثامين الوفيات الست ثلاجة مستشفى البدرشين فيما يخضع أحد الأهالي للعلاج إثر تدهور حالته الصحية لإصابته بغيبوبة السكري.

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