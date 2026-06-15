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استئناف محاكمة 12 متهماً في قضية "أحداث المنصة" اليوم

كتب : محمود الشوربجي

04:54 ص 15/06/2026

محكمه تعبيريه

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهماً وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 72 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثان مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة".

أمر الإحالة لـ 12 متهماً في "أحداث المنصة"

وجاء قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لارتكابهم عدة جرائم، حيث انضم المتهمون من الأول حتى الرابع عشر إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وشاركوا من الخامس عشر وحتى الأخير في التجمهر وقتل الضابط أشرف السباعي، بالإضافة إلى حسام علي وأحمد محروس وآخرين، كما شرعوا في قتل رجال الشرطة بطريق النصر وأعدوا الأسلحة النارية لهذا الغرض.

محاكمة 12 متهماً

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيقات أظهرت تورط المتهمين في أعمال عنف منظمة تهدد النظام العام وسلامة المواطنين، مؤكدة أن الجلسة المقبلة ستكون حاسمة لاستكمال الأوراق والمستندات القانونية للبت في الوقائع.

وأكدت الأجهزة الأمنية متابعة المتهمين طوال فترة التجمهر، لضمان عدم تكرار أي أعمال عنف، وتأمين سلامة المواطنين، مع التشديد على أن القانون لن يسمح بأي تجاوز على رجال الشرطة أو استهداف الأمن العام.

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