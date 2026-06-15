تشهد محافظة المنيا، اليوم الإثنين، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة، مع استمرار الطقس الحار نهاراً على كافة مراكز المحافظة.

حالة الطقس اليوم بالمنيا

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه تشهد غالبية المحافظات اليوم، طقس حار على غالبية الانحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم بالمنيا

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم الاثنين، 36 درجة للعظمى، 24 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحاً، وحار رطب نهاراً.