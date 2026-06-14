قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 97 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 4 أكتوبر المقبل للطلبات.

أمر إحالة المتهمين بخلية مدينة نصر

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، المتهمين جميعًا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم الـ13 تهم حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.

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