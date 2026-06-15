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لمدة 4 ساعات.. قطع المياه عن 3 مناطق بالمنوفية للصيانة الدورية

كتب : أحمد الباهي

06:00 ص 15/06/2026

قطع-المياه

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع مياه الشرب، اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، عن مدينة شبين الكوم وعدد من المناطق المجاورة، وذلك لتنفيذ أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات ضمن خطة الشركة الدورية للحفاظ على جودة المياه وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

قطع المياه عن 3 مناطق بالمنوفية

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يشمل مدينة شبين الكوم وكفر المصيلحة وميت خاقان، اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا من اليوم نفسه، مشيرة إلى أن أعمال الغسيل والتطهير تستهدف رفع كفاءة الشبكات والخزانات وضمان وصول مياه الشرب للمواطنين بالمواصفات المطلوبة.

خطة لتحسين جودة المياه بمراكز ومدن المحافظة

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي المستشفيات والهيئات الحكومية تدبير احتياجاتهم من المياه وتوفير كميات مناسبة للاستخدام خلال فترة الانقطاع، تجنبًا لأي تأثير على الخدمات اليومية، مؤكدة عودة الخدمة تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال المقررة وإعادة ضخ المياه بالشبكات بصورة طبيعية.

وأكدت الشركة أن أعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات تُنفذ بشكل دوري بمختلف مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على جودة مياه الشرب وضمان وصولها للمواطنين بصورة آمنة، لافتة إلى أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة البنية التحتية لقطاع مياه الشرب بمحافظة المنوفية.

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