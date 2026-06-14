نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث الذي تعرض له الفنان محمد مرزبان، أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بالمحافظة، وذلك بعد جهود مكثفة لتتبع السيارة وقائدها.

ضبط السيارة وقائدها بعد تتبع خط سيرها

وكشفت مصادر أمنية أن السيارة المتسببة في الحادث تم تحديدها وضبطها بالقرب من مفارق سرابيوم بدائرة مركز أبو صوير، بعد أن فر قائدها من موقع الحادث مباشرة.

واعتمدت الأجهزة الأمنية على مراجعة الطرق والمحاور المؤدية إلى موقع الحادث، والاستعانة بالإجراءات الفنية اللازمة لتتبع خط سير السيارة، حتى تم التوصل إليها وضبط قائدها والتحفظ على السيارة بمركز شرطة أبو صوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل وقوع حادث الفنان محمد مرزبان

وبحسب المعلومات الأولية وروايات المرافقين وفرق الإسعاف، وقع الحادث أثناء مشاركة الفنان في “رايد موتوسيكلات”، حيث اصطدمت إحدى السيارات بالدراجة التي كان يستقلها، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.