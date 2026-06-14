إعلان

ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

04:37 م 14/06/2026

الفنان محمد مرزبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث الذي تعرض له الفنان محمد مرزبان، أثناء مشاركته في جولة للدراجات النارية بالمحافظة، وذلك بعد جهود مكثفة لتتبع السيارة وقائدها.

ضبط السيارة وقائدها بعد تتبع خط سيرها

وكشفت مصادر أمنية أن السيارة المتسببة في الحادث تم تحديدها وضبطها بالقرب من مفارق سرابيوم بدائرة مركز أبو صوير، بعد أن فر قائدها من موقع الحادث مباشرة.

واعتمدت الأجهزة الأمنية على مراجعة الطرق والمحاور المؤدية إلى موقع الحادث، والاستعانة بالإجراءات الفنية اللازمة لتتبع خط سير السيارة، حتى تم التوصل إليها وضبط قائدها والتحفظ على السيارة بمركز شرطة أبو صوير، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل وقوع حادث الفنان محمد مرزبان

وبحسب المعلومات الأولية وروايات المرافقين وفرق الإسعاف، وقع الحادث أثناء مشاركة الفنان في “رايد موتوسيكلات”، حيث اصطدمت إحدى السيارات بالدراجة التي كان يستقلها، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة استدعت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد مرزبان حادث مروري الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من شبورة ورياح مثيرة للرمال وأمطار خفيفة
فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
علاقات

فخامة استثنائية.. زفاف أسطوري لـ الشيخ طلال الصباح وسارية السقا
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز
رياضة محلية

بركات يكشف عن ثغرة في بلجيكا قد تقود منتخب مصر إلي الفوز

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟