سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-6-2026 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن واصل انخفاضه أمس الأربعاء.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر شهدت استقرارًا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 15-6-2026، وذلك بعد أسبوع من التراجعات الحادة دفعت المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير الماضي، وسط توقعات بمواصلة الهبوط خلال الساعات المقبلة مع تراجع سعر الدولار محليًا.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 15-6-2026 مع بداية التعاملات وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7137 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6245 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5353 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 49960 جنيه.

يذكر أن المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن أسعار الذهب العالمية تمر بحالة من الترقب الحذر، في ظل انتظار تطورات مهمة تؤثر على حركة المعدن النفيس.

أضاف ميلاد خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن أبرز العوامل المؤثرة تتمثل في الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب، وأول اجتماع لرئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش.

وأشار إلى أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة هي العامل الأهم في تحديد مسار الذهب، فخفض الفائدة يدعم ارتفاع الأسعار ورفعها يضغط عليه.

وتابع: "أي انفراجة في الملفات الجيوسياسية واحتمالات انتهاء الحرب قد تنعكس على زيادة الطلب على الذهب، بالتزامن مع شراء البنوك المركزية للمعدن".

وشدد على أن الذهب يظل أداة ادخار واستثمار طويل الأجل وليس للمضاربة السريعة، مؤكدًا أن التاريخ الاقتصادي يثبت قدرته على استعادة مستوياته المرتفعة بعد فترات التصحيح.

وأكد أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين في ظل حالة الترقب الحذر التي تسود الأسواق العالمية.