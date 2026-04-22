رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" وآخرين باستخدام مولد كهرباء لاصطياد الأسماك بأسلوب "الصعق بالكهرباء" بنطاق محافظة الدقهلية، مما يمثل تهديداً للبيئة ومخالفة صارخة للقانون.

ضبط 5 صيادين بتهمة صعق الأسماك بالكهرباء في الستاموني بالدقهلية

بالفحص وبسؤال القائم على النشر (له معلومات جنائية)، تبين تضرره من قيام بعض الأشخاص بالصيد الجائر للأسماك من أحد المصارف المائية الواقعة بقطعة أرض ملكه باستخدام مولد كهرباء. ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الستاموني في تحديد وضبط المتهمين (5 صيادين، لاثنين منهم معلومات جنائية)، وضبط بحوزتهم (سيارتان ربع نقل منتهيتا التراخيص، قاربا صيد، مولدات كهرباء، وغزل صيد).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.