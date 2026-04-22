ضبط 5 صيادين بتهمة صعق الأسماك بالكهرباء في الستاموني بالدقهلية

إعلان

"صيد الموت بالستاموني".. فيديو يُسقط 5 أشخاص بتهمة "صعق" الأسماك في الدقهلية

كتب : عاطف مراد

11:13 م 22/04/2026

ضبط 5 صيادين بتهمة صعق الأسماك بالكهرباء في الستام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" وآخرين باستخدام مولد كهرباء لاصطياد الأسماك بأسلوب "الصعق بالكهرباء" بنطاق محافظة الدقهلية، مما يمثل تهديداً للبيئة ومخالفة صارخة للقانون.

بالفحص وبسؤال القائم على النشر (له معلومات جنائية)، تبين تضرره من قيام بعض الأشخاص بالصيد الجائر للأسماك من أحد المصارف المائية الواقعة بقطعة أرض ملكه باستخدام مولد كهرباء. ونجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الستاموني في تحديد وضبط المتهمين (5 صيادين، لاثنين منهم معلومات جنائية)، وضبط بحوزتهم (سيارتان ربع نقل منتهيتا التراخيص، قاربا صيد، مولدات كهرباء، وغزل صيد).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة الدقهلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

