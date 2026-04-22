رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل" محملة بالأحجار بالسير برعونة شديدة بأحد الطرق السريعة بمحافظة سوهاج، مما أدى لتطاير بعض منها على الطريق، معرضاً حياته وحياة المواطنين لخطر داهم ومحقق.

ضبط سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر بسوهاج

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، كما تم إلقاء القبض على قائدها، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج). وبمواجهته بالأدلة والمقاطع الموثقة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبرراً تصرفه بالرعونة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.