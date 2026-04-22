"أحجار الموت على السريع".. ضبط سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر بسوهاج

كتب : عاطف مراد

11:25 م 22/04/2026

ضبط سائق نقل عرّض حياة المواطنين للخطر بسوهاج

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل" محملة بالأحجار بالسير برعونة شديدة بأحد الطرق السريعة بمحافظة سوهاج، مما أدى لتطاير بعض منها على الطريق، معرضاً حياته وحياة المواطنين لخطر داهم ومحقق.

بالفحص والتحري، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، كما تم إلقاء القبض على قائدها، وتبين أنه (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج). وبمواجهته بالأدلة والمقاطع الموثقة، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبرراً تصرفه بالرعونة، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية النيابة العامة سوهاج

