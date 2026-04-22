انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة إليوت كوفمان من صحيفة "وول ستريت جورنال" لكتابته مقالًا بعنوان "الإيرانيون يستغلون ترامب كأحمق".

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لقد ضلت صحيفة وول ستريت جورنال طريقها"، واصفًا كوفمان بـ"الأحمق".

وقال كوفمان في مقاله: "كم مرة سيدفع الرئيس ترامب لإيران مقابل نفس الأراضي؟ لقد أعلن مرتين عن فتح مضيق هرمز، وتنازل مرتين عن نفوذ الولايات المتحدة في المقابل. ومع ذلك، لا يزال مضيق هرمز مغلقًا، لأن النظام الإيراني يطالب بالمزيد".

ورد ترامب قائلًا إن كاتب المقال "أحمق" كتب أن "الإيرانيين يخدعون ترامب"، مضيفًا: "على مدى 47 عامًا، قتلوا شعبنا وكثيرين غيرهم، واستغلوا كل رئيس باستثنائي"، على حد قوله.

وأضاف ترامب في منشوره أن إيران "تواجه خسائر كبيرة"، مشيرًا إلى تدمير قدراتها العسكرية والنووية، ومتهمًا الإدارة الأمريكية السابقة بتقديم "مساعدات ضخمة" لطهران، وفق تعبيره.

كما انتقد ترامب صحيفة "وول ستريت جورنال"، معتبرًا أنها "ضلت طريقها" ولم تعد "قراءة ضرورية"، على حد وصفه.