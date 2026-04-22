قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن استيلاء إيران على سفينتين لا يعد انتهاكا لشروط هدنة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، موضحة "لأن هاتين ليستا سفينتين أمريكيتين أو إسرائيليتين، بل سفينتان دوليتان".

وأشارت ليفيت، في تصريحات لقناة فوكس نيوز اليوم الأربعاء، إلى أن ترامب لم يحدد مهلة لتلقي مقترح من الجانب الإيراني.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الجدول الزمني".