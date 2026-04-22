إعلان

البيت الأبيض: استيلاء إيران على سفينتين لا يعد انتهاكا لشروط الهدنة

كتب : وكالات

11:38 م 22/04/2026

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن استيلاء إيران على سفينتين لا يعد انتهاكا لشروط هدنة وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، موضحة "لأن هاتين ليستا سفينتين أمريكيتين أو إسرائيليتين، بل سفينتان دوليتان".

وأشارت ليفيت، في تصريحات لقناة فوكس نيوز اليوم الأربعاء، إلى أن ترامب لم يحدد مهلة لتلقي مقترح من الجانب الإيراني.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "في نهاية المطاف، سيحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة في الولايات المتحدة الجدول الزمني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط البيت الأبيض

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

