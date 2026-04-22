براءة الفنانة بدرية طلبة من اتهامها بسب الشعب المصري



قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، ببراءة الفنانة بدرية طلبة من اتهامها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وسب وقذف الشعب المصري.

تفاصيل اتهام بدرية طلبة بسب وقذف الشعب المصري

وكان المحامي أشرف ناجي، أقام دعوى قضائية ضد الفنانة بدرية، اتهمها خلالها باستخدام عبارات مسيئة في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها تمثل إساءة لقطاع كبير من المواطنين.

وأشار أمر الإحالة إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمة تهمة السبّ والقذف عبر وسيلة إلكترونية، استنادًا إلى نصوص قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

