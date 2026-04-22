وزير الخارجية يلتقي المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة

كتب : أسماء البتاكوشي

06:42 م 22/04/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، المبعوث الياباني لملف إعادة بناء ومساعدات غزة أوكوبو تاكيشي، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ومسار جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الحرص على عدم السماح بأن يؤدي التصعيد الجاري في المنطقة إلى صرف الاهتمام الدولي عن القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشدداً على أهمية استمرار انخراط المجتمع الدولي بفاعلية في مختلف المبادرات والجهود المرتبطة بالقطاع، ومتابعة الأوضاع الإنسانية والميدانية هناك بصورة دقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، أن "عبد العاطي" استعرض رؤية مصر إزاء ضرورة الإسراع بجهود التعافي المبكر من خلال تنفيذ مشروعات عملية ذات أثر مباشر وسريع على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك توفير الأدوية، ومستلزمات البناء، ومحطات تحلية المياه، ومحطات توليد الطاقة المتنقلة، وأشكال السكن المؤقت اللائق، أخذاً في الاعتبار الحقائق القائمة على الأرض واحتياجات السكان الفعلية.

وأضافت وزارة الخارجية في بيانها، أن "عبد العاطي" شدد على أهمية توحيد الرسائل الدولية وتنسيق جهود المانحين، بما يسهم في دعم مشروعات محددة تحسن من حياة الفلسطينيين. كما أكد الاستعداد للتعاون مع اليابان لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والهلال والصليب الأحمر في جهود الإغاثة والتعافي.

وقد تطرق اللقاء أيضاً إلى الجهود المصرية الرامية إلى تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها المؤقتة من داخل القطاع في أقرب وقت ممكن، باعتبار ذلك أمراً أساسياً لتحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني، وكذلك الترتيبات الخاصة بمهام وتشكيل قوة الاستقرار الدولية، بما يسهم في تهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. حسبما أوضحت الخارجية في بيانها.

