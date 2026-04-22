ضبط مسجل خطر انتحل صفة موظف بسجن جمصة للاستيلاء على أموال أهالي النزلاء

كتب : رامي محمود

06:44 م 22/04/2026

نجحت ضباط الإدارة العامة لمباحث قطاع الحماية المجتمعية في ضبط مسجل شقي خطر، بعد تورطه في انتحال صفة أحد العاملين بمركز الإصلاح والتأهيل بجمصة بمحافظة الدقهلية، واستغلاله في خداع أسر النزلاء والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات خاصة بذويهم.

وكان قطاع الحماية المجتمعية قد تلقى عدة بلاغات من أهالي نزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل بجمصة، تفيد بقيام شخص مجهول بالتواصل معهم هاتفياً، مدعياً كونه أحد العاملين بالمركز، وطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل إجراءات العفو والإفراج الشرطي للنزلاء، وهو ما دفع بعض الأسر لتحويل مبالغ مالية له قبل أن يكتشفوا تعرضهم لواقعة نصب.

وجرى تشكيل فريق بحث مكثف من مباحث قطاع الحماية المجتمعية، أسفرت جهوده عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه يُدعى "محمد م. ذ"، نزيل سابق بالمركز، خرج في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل معرفته السابقة بالنزلاء وبياناتهم، وتمكن من الوصول إلى أسرهم، مدعياً عمله داخل المركز، وطلب منهم تحويل مبالغ مالية بزعم إنهاء إجراءات العفو والإفراج الشرطي.

كما تبين من الفحص الجنائي أن المتهم مسجل شقي خطر في قضايا مخدرات واستعراض قوة، ومقيم بمحافظة كفر الشيخ.

وبمواجهة المتهم بالبلاغات المقدمة، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 1576 جنح مركز جمصة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

