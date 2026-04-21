أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بسوق الذهب، والمعروفة إعلاميًا بـ"قضية الذهب المغشوش"، بعد أن قضت ببراءة 12 متهمًا أوكراني الجنسية ورجلي أعمال، من اتهامات تقليد دمغات الذهب عيار 18 بغرض النصب على المواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب، وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز وأحمد محمد خلف، وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.

جنايات الجيزة تبرئ المتهمين في قضية دمغات الذهب

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى مرافعة فريق الدفاع عن المتهمين، الذي دفع ببطلان الإقرارات المنسوبة إليهم، وبطلان التقرير الفني الخاص بالأحراز، لعدم بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الدمغات الأصلية والمقلدة، فضلًا عن الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، وصدور إذن النيابة بعد تنفيذ الضبط.

كما تمسك الدفاع بانتفاء جريمة التلاعب في المشغولات الذهبية، مستندًا إلى تقرير فني صادر عن مصلحة الدمغة والموازين، أفاد بصحة الأختام وعيارات المشغولات المضبوطة، إلى جانب عدم معقولية الواقعة، نظرًا لضآلة قيمة رسوم الدمغة وفقًا للقانون.

وفي ختام المرافعات، التمس الدفاع براءة جميع المتهمين، مقدمًا حوافظ مستندات تضمنت ما يفيد بطلان إجراءات الضبط، إلى جانب مستندات مالية خاصة بالشركات محل الواقعة.

إسدال الستار على قضية الذهب المغشوش

من جانبها، كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في القضية رقم 15195 لسنة 2025، اتهامات بتقليد دمغات الذهب عيار 18، واستخدامها في دمغ مشغولات ذهبية غير مطابقة، وترويجها بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين عبر وسائل احتيالية.

وأشارت التحقيقات إلى أن بعض المتهمين اتفقوا على اصطناع دمغات مشابهة للأصلية، واستخدموها في تسويق منتجات ذهبية بزعم تحقيق أرباح مرتفعة، ضمن نشاط منظم يمتد إلى خارج البلاد.

المحكمة تقضي ببراءة المتهمين في قضية الذهب

كما كشفت التحريات عن وجود شبهة تشكيل عصابي دولي، يعمل في عدة دول، ويعتمد على إقناع الضحايا باستثمارات وهمية مقابل عوائد دورية، إلا أن المحكمة انتهت إلى عدم كفاية الأدلة وقضت بالبراءة.

اقرأ أيضا:

