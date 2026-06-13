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16.5 مليار بيضة سنويًا.. وزير الزراعة يكشف أسباب انخفاض أسعار البيض

كتب : محمد أبو بكر

11:40 ص 13/06/2026 تعديل في 11:41 ص

أسعار البيض

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أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التوسعات التي شهدتها مشروعات الإنتاج الداجني خلال الفترة الماضية ساهمت في زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار.

وزير الزراعة: ننتج أكثر من 16.5 مليار بيضة سنويًا

قال "فاروق"، خلال فيديو عبر صفحة مركز معلومات مجلس الوزراء، إن مصر تنتج أكثر من 16.5 مليار بيضة سنويًا، مشيرًا إلى أن التوسعات التي نفذها المستثمرون في قطاع الإنتاج الداجني أدت إلى زيادة المعروض بنسب تجاوزت 20%.

وأضاف أن زيادة المعروض ساهمت بشكل كبير في انخفاض الأسعار، في ظل العلاقة المباشرة بين العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع المعروض إلى تراجع الأسعار وتحقيق التوازن بالسوق.

وزير الزراعة: تراجع أسعار الأعلاف وثبات سعر الصرف دعما السوق

أوضح الوزير، أن انخفاض أسعار الأعلاف، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتوافر مستلزمات الإنتاج، ساهم في دعم قطاع الدواجن وبيض المائدة وخفض تكاليف الإنتاج، وهو ما انعكس على الأسعار للمستهلكين.

الزراعة: ارتفاع أسعار البيض يرتبط بمواسم الدراسة والشتاء

أضاف الوزير، أن أسعار بيض المائدة تشهد عادة ارتفاعات خلال فترات معينة من العام، خاصة مع بداية الدراسة وخلال فصل الشتاء، نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع الطلب.

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