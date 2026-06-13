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شركات وعقارات وسيارات.. كيف حاول متهم إخفاء 300 مليون جنيه من التزوير؟

كتب : علاء عمران

11:50 ص 13/06/2026

حبس متهم

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اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.

وكشفت التحريات محاولات المتهم إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات.

وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 300 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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وزارة الداخلية غسل أموال تزوير

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