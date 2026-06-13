واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط آلاف المخالفات والقضايا في مجالات المرور والتموين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

المخالفات المرورية

تمكنت الحملات المرورية من ضبط 119220 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

كما جرى فحص 944 سائقًا، وتبين إيجابية 31 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

حملات الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 393 مخالفة متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة للقانون ومخالفات شروط التراخيص والأمن والمتانة، إلى جانب فحص 91 سائقًا ثبتت إيجابية 3 حالات منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 10 محكوم عليهم صادر ضدهم 14 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها القواعد المرورية.

جرائم التموين

وفي مجال الرقابة على الأسواق والمخابز، نجحت الحملات التموينية في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة، وتم التحفظ على نحو 3 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

مكافحة الاتجار بالنقد الأجنبي

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية الرسمية عن ضبط عدد من القضايا، بلغت القيمة المالية للمضبوطات فيها نحو 8 ملايين جنيه. واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

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