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"اشربوا سوائل".. توضيح من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب : محمد أبو بكر

11:45 ص 13/06/2026

طقس شديد الحرارة

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت 13 يونيو 2026 والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيان، إنه تسود خلال الساعات المقبلة، أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة رطبة على السواحل الشمالية.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة العظمى تصل اليوم إلى 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة.

وطالبت هيئة الأرصاد، المواطنين، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه.

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