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شروط ترخيص "التوك توك" في أسوان.. ولون موحد ومصادرة للمخالفين

كتب : إيهاب عمران

11:48 ص 13/06/2026

محافظة أسوان

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أصدر المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، قراراً بالتصريح بترخيص مركبات "التوك توك" المستخدمة في نقل الأشخاص، والتي يثبت شراؤها قبل الأول من يوليو 2026، وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والتصنيعية المقررة، بهدف تنظيم حركة هذه المركبات وإعادة الانضباط المروري إلى شوارع المحافظة.

اللون الأبيض والهوية البصرية

ونص قرار المحافظ على إلزام أصحاب المركبات بتوحيد المظهر الخارجي؛ بحيث تكون المركبة باللون الأبيض، والجلد باللون الأسود، مع لصق علامة "الهوية البصرية" الخاصة بمحافظة أسوان على جانبي المركبة وعلى الجلد، كشرط أساسي لاعتماد وإتمام إجراءات الترخيص.

كما تضمن القرار تحصيل مقابل خدمة لصالح حساب مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، بواقع 1000 جنيه عند الترخيص للمرة الأولى، و500 جنيه عند التجديد السنوي.

خطوط سير محددة ورقم كودي

وأكد القرار أن تحديد خطوط السير وأماكن التمركز الخاصة بالمركبات سيتم بدقة من خلال مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع العشوائية، على أن تتولى إدارة المرور المختصة تركيب "رقم كودي" لكل مركبة يتم ترخيصها، أو تلك الجاري إنهاء إجراءاتها.

وشدد المهندس عمرو لاشين على أن إصدار التراخيص سيتم عبر إدارة مرور أسوان طبقاً لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، موجهاً كافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار بكل حسم ودقة.

عقوبات رادعة للمخالفين: منع من التموين ومصادرة

وحذر محافظ أسوان من أنه في حالة تقاعس أصحاب المركبات عن الترخيص خلال المهلة المحددة، سيتم منع أي مركبة "توك توك" غير مرخصة من التموين بكافة محطات المواد البترولية على مستوى المحافظة، ولن يُسمح لها بالسير نهائياً، مؤكداً أنه في حالة ضبطها سيتم مصادرتها فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال السائق ومالك المركبة.

وأوضح المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مركبات التوك توك، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة السياحية، وضمان تشغيلها وفق أطر قانونية تحقق الصالح العام وأمن المواطنين.

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ترخيص التوك توك أسوان عمرو لاشين

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