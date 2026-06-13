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بلومبرج: واشنطن تعتزم إعادة فتح هرمز خلال شهر من الاتفاق

كتب : وكالات

11:38 ص 13/06/2026

حصار مضيق هرمز

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أفادت وكالة بلومبرج بأن الولايات المتحدة وحلفاءها يخططون لإعادة حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال نحو شهر من توقيع اتفاق محتمل مع إيران، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء تداعيات الحرب واستعادة الاستقرار في الممر البحري الحيوي.
استعدادات بريطانية فرنسية

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي مطلع على المحادثات أن تنفيذ هذه الخطوة قد يواجه تحديات مرتبطة باحتمال وجود ألغام داخل المضيق، موضحاً أن بريطانيا وفرنسا تستعدان للمشاركة في عمليات إزالة هذه الألغام لضمان عودة الملاحة بشكل آمن.
وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع لبلومبرج أن الحد الأدنى من التوقعات الإسرائيلية تجاه أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب يتمثل في الحصول على ضمانات بإخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران.

ونقلت بلومبرج عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن جولة المفاوضات الحالية تختلف عن سابقاتها، مشيراً إلى أن التحرك الدبلوماسي الأمريكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية اتسم بالشمولية وشارك فيه عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، إضافة إلى جاريد كوشنر ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

وأضاف المسؤول أن احتمالات التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران في المستقبل القريب تتراوح بين 80% و85%، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن بعض المتشددين داخل إيران لا يزالون يعملون على عرقلة أي تقدم أو انفراج محتمل في مسار التفاوض.

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مضيق هرمز اتفاق أمريكي إيراني إيران وأمريكا حرب إيران

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